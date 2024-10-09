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14:55, 9 октября 2024Экономика

Подсчитан ущерб аграриев обстреливаемой Курской области от утраты скота

Глава Минсельхоза Лут: ущерб курского АПК от утраты скота превысил 3 млрд рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

К настоящему времени совокупный ущерб агропредприятий обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области от утраченного поголовья скота оценивается более чем в три миллиарда рублей. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что в этом регионе, являющемся важным российским агроцентром, продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). В Курской области сейчас наблюдается самая сложная ситуация, посетовала Лут. «Сейчас то, что мы видим, это, конечно, утраченное поголовье (скота — прим. «Ленты.ру»)», — заявила министр.

Глава ведомства добавила, что в наибольшей степени пострадало местное поголовье по свиноводству и крупный рогатый скот, который используется для производства молочной продукции. На этом фоне Лут заявила, что Минсельхоз будет обращаться в Минфин с целью добиться компенсации понесенных аграриями Курской области потерь. Необходимость восстановления утраченного поголовья необходимо для того, чтобы на внутреннем рынке «не было перекосов, в том числе по ценовой ситуации», заключила Лут.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов оценил суммарный ущерб местным аграриям от регулярных обстрелов ВСУ в десятки миллиардов рублей. К середине сентября 2024 года, по его данным, в восьми приграничных районах пострадали в общей сложности 94 местных агропредприятия. В результате уборочные работы в этом сельхозгоду не удастся завершить на площади 160 тысяч гектаров.

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