В Греции заблокировали автоколонну с боеприпасами для Украины

В Греции коммунисты заблокировали автоколонну с боеприпасами для Украины

Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну с боеприпасами для Украины. Видео опубликовало РИА Новости.

Уточняется, что в шести грузовиках были в том числе ракеты. Автоколонну вынудили вернуться.

Ранее депутат, экс-премьер Греции Антонис Самарас во время своего выступления на презентации книги «Секретные папки Караманлиса» заявил, что население в странах Европейского союза (ЕС) обеспокоено из-за миллиардов, которые правительства тратят на военную помощь Украине.

Самарас подчеркнул, что у граждан Евросоюза нет ощущения, что их будущее будет зависеть от исхода этой конфронтации.