В грибе-паразите обнаружили вещество против рака

FEBS Letters: в кордицепсе обнаружили вещество против рака

Ученые Школы фармацевтики Ноттингемского университета обнаружили, что химическое вещество кордицепин, вырабатываемое паразитическим грибком Cordyceps militaris, может помочь в борьбе с раковыми клетками. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале FEBS Letters.

Кордицепин, вырабатываемый грибом, поражающим гусениц, давно известен в традиционной азиатской медицине, а также в качестве потенциального средства от рака. Он проявил себя как многообещающий компонент для лечения различных заболеваний, но до этого момента механизмы его воздействия на раковые клетки оставались недостаточно изученными.

Анализ показал, что внутри клетки кордицепин преобразуется кордицепинтрифосфат, аналог энергетического носителя АТФ. Именно кордицепинтрифосфат, как предполагается, оказывает влияние на рост клеток и тормозит процессы, связанные с развитием рака.

Данные исследования подтверждают, что кордицепин обладает выраженным терапевтическим потенциалом, что делает его перспективной основой для создания новых препаратов. Дополнительные исследования кордицепинтрифосфата помогут создать лекарственные формы, которые целенаправленно воздействуют на раковые клетки, сохраняя здоровые ткани.

Полученные результаты подтверждают, что кордицепин может стать отправной точкой для создания нового поколения противораковых препаратов. Авторы работы подчеркивают, что также важно понять, как кордицепин влияет на конкретные гены, что поможет контролировать его действие и отслеживать эффект препарата в клетках крови пациентов.