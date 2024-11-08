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17:39, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области установили личности пилотов F-16 ВСУ

УВД ВГА Харьковской области установило личности пилотов F-16 ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области установило личности выполняющих задачи в области пилотов истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД.

«В ходе конфиденциальных контактов с высокопоставленным военнослужащим одной из бригад ВСУ получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16», — заявили в УВД Харьковской ВГА. Подчеркивается, что украинские пилоты выполняют боевые задания на территории области и в приграничных районах России.

В Харьковской ВГА раскрыли личности двух пилотов и одного авиатехника ВСУ, проживавших на территории области. Речь идет о летчиках ВСУ, подполковнике Олеге Климове 1992 года рождения и капитане Максиме Коляде 1997 года рождения, а также о старшем технике Андрее Белокаменском 1994 года рождения.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия передаст Киеву шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад ВСУ.

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