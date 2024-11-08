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09:39, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА: поврежден объект критической инфраструктуры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Украине части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале

Он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем. По словам главы Запорожской украинской областной военной администрации Ивана Федорова, прозвучало не менее 384 взрывов в 15 населенных пунктах области. Какие объекты пострадали, также не сообщается.

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