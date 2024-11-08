В Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА: поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале

Он не сообщил, о каком именно объекте идет речь.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем. По словам главы Запорожской украинской областной военной администрации Ивана Федорова, прозвучало не менее 384 взрывов в 15 населенных пунктах области. Какие объекты пострадали, также не сообщается.

