В Кремле поделились ожиданиями от экономической риторики США при Трампе

Песков: в Кремле не ждут изменений экономической риторики США с приходом Трампа

В Кремле не ждут изменений экономической риторики США с приходом на пост главы государства Дональда Трампа. Ожиданиями поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, не ожидают», — ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания. При этом российский лидер отметил, что не может спрогнозировать поведение избранного президента США.