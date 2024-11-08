Путин назвал заявления Трампа об Украине заслуживающими внимания. Чего ждут Москва и Киев от нового президента США?

Путин: заявления Трампа об украинском конфликте заслуживают внимания

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания.

То, что было сказано о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум Владимир Путин Президент России

При этом российский лидер отметил, что не может спрогнозировать поведение избранного президента США.

Трамп готовит новый план по завершению конфликта на Украине

Команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. По данным газеты The Wall Street Journal, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность.

По словам одного из членов команды избранного президента Соединенных Штатов, американцев не посылают поддерживать мир на Украине. «И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — указал он.

В статье WSJ говорится, что указанные пункты схожи с теми, которые в начале осени описывал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. По его словам, Трамп предложит России, Украине и Европе договориться о мирном урегулировании самостоятельно.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что любые выдвигаемые Вашингтоном инициативы не являются обязательными к исполнению для России.

Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе XXI век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Зеленскому не понравилась идея Трампа «быстро решить» конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт на Украине. По словам украинского лидера, это означает «потери для Украины». При этом политик заявил, что верит в желание американского политика быстро закончить конфликт. «Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — заявил он.

По мнению арестованного по делу о госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения украинского конфликта.

Нардеп считает, что украинским властям следует «проситься на встречу» с Трампом, чтобы согласовывать параметры поддержки Киева и условия завершения конфликта. Однако, по его словам, Зеленский и Ермак не будут это делать, так как их не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.

В Кремле допустили контакт Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.

Он [Трамп] же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего сказать пока не имеем Дмитрий Песков Представитель Кремля

Путин заявил, что Россия открыта к тому, чтобы восстановить сотрудничество с Соединенными Штатами.

Я не звоню Трампу, потому что руководители западных стран в какой-то момент каждую неделю мне звонили, потом резко перестали — ну, как видите, мы все равно живы-здоровы. Но мы открыты к тому, чтобы восстановить сотрудничество Владимир Путин Президент России

Трамп, в свою очередь, также высказался о возможных контактах с российским лидером. «Думаю, мы поговорим», — сказал он. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать готовность Путина к контактам с Трампом.