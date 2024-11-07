В Кремле допустили контакт Путина и Трампа

Песков допустил общение Путина и Трампа до инаугурации президента США

Президент России Владимир Путин и одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего сказать пока не имеем», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов, говоря о возможном общении двух лидеров.

«Оно не исключено», — добавил представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Марков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и убедить обоих прекратить боевые действия.