Зеленский: идея Трампа «быстро решить» конфликт означает потери для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил идею одержавшего победу на выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа «быстро решить» конфликт на Украине. Об этом сообщает «РБК Украина».

По словам украинского лидера, идея «быстро решить» конфликт означает «потери для Украины». При этом политик заявил, что верит в желание американского политика быстро закончить конфликт. «Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда признавала Украину в границах, образовавшихся после распада СССР, опираясь на декларацию о нейтралитете страны. «Но украинское руководство изменило положения и решило вступить в НАТО. А мы так не договаривались», — подчеркнул он.

7 ноября источники в украинских политических кругах сообщили, что Зеленский не сможет отвергнуть план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.