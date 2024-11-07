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19:27, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости Зеленскому принять план Трампа

«Страна.ua»: Зеленский не сможет отвергнуть план Трампа по завершению конфликта
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвергнуть план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по завершению конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники в украинских политических кругах.

«Если Трамп и Госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен [президент России Владимир] Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтобы отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», — говорится в публикации.

Источники издания заявили, что Зеленский «в любом случае» будет действовать в соответствии со стратегией Вашингтона. В то же время представители украинских политических кругов допустили, что республиканцы могут убедить Трампа отказаться от планов по прекращению конфликта и продолжить финансировать Киев.

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