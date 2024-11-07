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19:06, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленского уличили в создании преград для завершения конфликта на Украине

Нардеп Дубинский: Зеленский будет создавать преграды для завершения конфликта
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак будут создавать преграды для завершения конфликта. Об этом заявил арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Нардеп выразил мнение, что украинским властям следует «проситься на встречу» с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, чтобы согласовывать параметры поддержки Киева и условия завершения конфликта. Однако, по словам парламентария, Зеленский и Ермак не будут это делать, так как их не интересует ничего, кроме самих себя, денег и гарантий безопасности.

«Поэтому заниматься сладкая парочка будет противоположным: создавать смысловые и военные преграды для завершения войны. Смысловые — уже создаются», — добавил Дубинский.

Ранее Зеленский отказался от помощи в организации переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, решать данный вопрос должна «только сама Украина».

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