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18:00, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

Зеленский: Украина не нуждается в помощи организации переговоров с Россией
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина по-прежнему намерена сама решать, когда начать переговоры с Россией и не нуждается в помощи стран-союзников для этого. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова опубликованы в его Telegram-канале.

«Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», — написал он.

Зеленский добавил, что Киеву от союзников в первую очередь нужна военная поддержка. Он напомнил, что Украина ранее подготовила свой план урегулирования — «формулу мира». Президент обвинил участвующих в саммите Европейского политического сообщества лидеров в том, что они ищут возможности для достижения мира с Россией. «Объятия не помогут. Кто-то из вас обнимается уже 20 лет, а стало только хуже», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов. По его словам, чем ближе государство находится к России, тем слабее становится концепция нейтралитета.

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