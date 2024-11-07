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16:37, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

Зеленский: за время конфликта Киев увидел несостоятельность европейских подходов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

За время конфликта на Украине Киев увидел несостоятельность некоторых европейских подходов. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, чем ближе страна находится к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. В частности, он напомнил о быстром присоединении к НАТО Финляндии и Швеции.

«Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность — не на словах, а через НАТО. Украина приняла это к сведению», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Запад нарушил обещание по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы. Такое обещание было дано украинским властям на саммите альянса в Вашингтоне.

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