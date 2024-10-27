Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

Путин: МО изучает варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием по РФ

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал об ответе Москвы на возможные удары Киева дальнобойным оружием вглубь России. Глава государства отметил, что Министерство обороны РФ уже изучает варианты ответа на такой случай.

Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов Владимир Путин президент России

Российский лидер также отметил, что украинские войска не могут самостоятельно использовать высокоточное оружие, зато такой возможностью обладают военные НАТО. «Для этого нужна космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания», — объяснил Путин.

По словам президента, все, что сейчас происходит, делается руками натовских офицеров. Поэтому, подчеркнул он, вопрос заключается лишь в том, позволят ли они себе наносить удары вглубь России.

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Путин понадеялся, что на Западе услышали его предостережения

Президент России выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения насчет последствий разрешения бить вглуб России.

Надеюсь, услышали. Конечно, мы ведь для себя тоже должны принимать какие-то решения. (...) Мы должны на это соответствующим образом реагировать Владимир Путин президент России

В сентябре глава государства предупреждал, что удары вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он также указывал, что возможное решение Североатлантического альянса поменяет всю природу конфликта и Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране.

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Страны Запада не могут принять единое решение по вопросу ударов ВСУ вглубь России

Президент США Джо Байден в ходе официального визита в Германию признал, что на данный момент у стран Запада не существует консенсуса относительно предоставления Украине разрешения бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников в течение нескольких месяцев.

Украинский лидер включил использование дальнобойного западного оружия для ударов по территории России в свой «план победы». Он регулярно ведет переговоры с США по этому вопросу, однако пока так и не добился от Вашингтона положительного решения.

