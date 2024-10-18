Байден признал отсутствие единства Запада по вопросу ударов ВСУ по России

Байдена: у стран Запада нет консенсуса по разрешению ВСУ бить вглубь России

На данный момент у стран Запада не существует консенсуса относительно предоставлению Украине разрешения бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников в течение нескольких последних месяцев. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе официального визита в Германию, сообщает Reuters.

«В настоящее время нет консенсуса по оружию большой дальности», — заявил Байден журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что позиция США по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России дальнобойным оружием не изменилась. «Наши подходы к запрещению использования [ракет] АТACMS или дальнобойных ударов внутрь России не изменились, и это не изменится», — рассказала представитель американской администрации.

7 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских чиновников, призывающих разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. По словам главы правительства, подобная дальнобойная ракета «могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят».