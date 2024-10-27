Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

Путин: надеюсь, на Западе услышали о последствиях разрешения ударов вглубь РФ

В Кремле надеются, что западные политические силы услышали предостережение Москвы о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Надеюсь, услышали. Конечно, мы ведь для себя тоже должны принимать какие-то решения. (...) Мы должны на это соответствующим образом реагировать», — заявил российский лидер.

Он добавил, что, кроме вопроса разрешения, важно то, что украинские войска не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.

Ранее Путин заявил о прямом участии военнослужащих НАТО в конфликте на Украине. По его словам, военный альянс не только готовит украинских бойцов, но и помогает с помощью своих специалистов в нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием.