Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 27 октября 2024Мир

Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

Путин: надеюсь, на Западе услышали о последствиях разрешения ударов вглубь РФ

Фото: © Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Кремле надеются, что западные политические силы услышали предостережение Москвы о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Надеюсь, услышали. Конечно, мы ведь для себя тоже должны принимать какие-то решения. (...) Мы должны на это соответствующим образом реагировать», — заявил российский лидер.

Он добавил, что, кроме вопроса разрешения, важно то, что украинские войска не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.

Ранее Путин заявил о прямом участии военнослужащих НАТО в конфликте на Украине. По его словам, военный альянс не только готовит украинских бойцов, но и помогает с помощью своих специалистов в нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

      ВСУ выпустили по российскому региону более 40 БПЛА за сутки

      На Западе раскрыли будущее украинского ВПК из-за успехов России

      В ВСУ признали потерю контроля над Горняком в ДНР

      МИД России потребовал от стран Прибалтики прекратить угрозы православным церквям

      ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

      Хакеры нашли уязвимость в роутерах Wi-Fi

      Украинские войска оставили большую часть позиций в городе ДНР

      Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары вглубь России

      Футболист «Реала» установил рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше