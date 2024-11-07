Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 7 ноября 2024Мир

В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

Джабаров: условия Трампа по Украине не являются обязательными к исполнению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на условия одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа относительно прекращения конфликта на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор напомнил, что любые выдвигаемые Вашингтоном инициативы не являются обязательными к исполнению для России.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины», — подчеркнул Джабаров.

Наши задачи определил наш верховный главнокомандующий, (...) мы должны их выполнить, и они очень быстро будут достигнуты, если Трамп не будет, как его предшественник, поставлять вооружения на Украину

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. На них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      В России остановили работу крупного завода. Там собирали телевизоры Philips и Sony. Что стало причиной?

      51-летняя Хайди Клум отреагировала на критику ее откровенных нарядов

      Россиянин пнул сына в стену лифта и поплатился

      Дом бывшего участника российской рок-группы ограбили на 5,2 миллиона рублей

      В Киеве прогремели взрывы

      В разведке сообщили о подталкивании США Армении к национальному самоубийству

      В Москве растаял снег

      Россияне отвернулись от ипотеки на один вид жилья

      В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше