В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

Джабаров: условия Трампа по Украине не являются обязательными к исполнению

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на условия одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа относительно прекращения конфликта на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор напомнил, что любые выдвигаемые Вашингтоном инициативы не являются обязательными к исполнению для России.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины», — подчеркнул Джабаров.

Наши задачи определил наш верховный главнокомандующий, (...) мы должны их выполнить, и они очень быстро будут достигнуты, если Трамп не будет, как его предшественник, поставлять вооружения на Украину Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. На них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.