Путин ответил на вопрос о звонках Трампу

Путин: не звоню Трампу, потому что главы западных стран мне звонили еженедельно

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что не звонит победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«Я не звоню Трампу, потому что руководители западных стран в какой-то момент каждую неделю мне звонили, потом резко перестали — ну, как видите, мы все равно живы-здоровы. Но мы открыты к тому, чтобы восстановить сотрудничество», — подчеркнул российский глава.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в выборах 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.