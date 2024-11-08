Путин назвал слова Трампа об Украине заслуживающим внимания

Путин: слова Трампа о разрешении украинского кризиса заслуживают внимания

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«То, что было сказано о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум»,— подчеркнул российский глава.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.