Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:38, 8 ноября 2024Мир

Путин назвал слова Трампа об Украине заслуживающим внимания

Путин: слова Трампа о разрешении украинского кризиса заслуживают внимания
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«То, что было сказано о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум»,— подчеркнул российский глава.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал заявления Трампа об Украине заслуживающими внимания. Чего ждут Москва и Киев от нового президента США?

      Пожар в Российском научном центре хирургии потушили

      Появились подробности последней помощи Украине от Байдена

      Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение

      В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

      «Наступает момент истины». Путин высказался о формировании нового мироустройства

      Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

      Названы лучшие упражнения для создания рельефного пресса

      Путин заявил о возможности называться русским независимо от национальности

      Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше