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13:11, 8 ноября 2024Мир

В Кремле прокомментировали контакты Путина и Орбана

Песков: Путин не передавал через Орбана никаких посланий для украинской стороны
Семен Александров (редактор)

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Орбана никаких посланий для украинской стороны. Контакты российского лидера с главой венгерского правительства прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что никаких планов Путина с Орбаном в ближайшее время тоже нет.

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.

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