Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:05, 8 ноября 2024Россия

В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

Песков: пока неизвестно, пригласит ли Путин Трампа в Москву на 80-летие Победы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Пока неизвестно, пригласит ли президент РФ Владимир Путин избранного новым президентом на выборах в США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС.

«Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов», — напомнил представитель Кремля.

Во время дискуссии на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал заявления Трампа об Украине заслуживающими внимания. Чего ждут Москва и Киев от нового президента США?

      Пожар в Российском научном центре хирургии потушили

      Появились подробности последней помощи Украине от Байдена

      Украина и Венгрия отказались подписывать двустороннее соглашение

      В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

      «Наступает момент истины». Путин высказался о формировании нового мироустройства

      Бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера на фото

      Названы лучшие упражнения для создания рельефного пресса

      Путин заявил о возможности называться русским независимо от национальности

      Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше