В Кремле прокомментировали приглашение Путиным Трампа в Москву на 80-летие Победы

Песков: пока неизвестно, пригласит ли Путин Трампа в Москву на 80-летие Победы

Пока неизвестно, пригласит ли президент РФ Владимир Путин избранного новым президентом на выборах в США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС.

«Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов», — напомнил представитель Кремля.

Во время дискуссии на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.