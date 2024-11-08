В Кремле назвали официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах

Песков: поздравление Путиным Трампа с победой на выборах в США официальное

Поздравление президентом России Владимиром Путиным американского политика Дональда Трампа с победой на президентских выборах США можно считать официальным. Такое заявление сделал представитель Кремля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во время дискуссии на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи российский лидер поздравил экс-президента США с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.