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00:25, 8 ноября 2024Россия

В Кремле назвали официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах

Песков: поздравление Путиным Трампа с победой на выборах в США официальное
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Поздравление президентом России Владимиром Путиным американского политика Дональда Трампа с победой на президентских выборах США можно считать официальным. Такое заявление сделал представитель Кремля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во время дискуссии на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи российский лидер поздравил экс-президента США с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

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