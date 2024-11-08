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13:13, 8 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о переговорах Путина и Трампа по Украине

Песков: переговоры Путина и Трампа по Украине не будут означать смену целей СВО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Susan Walsh / AP

Готовность российского лидера Владимира Путина к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине не будет означать изменение целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент ни разу не говорил, что цели специальной военной операции меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. (...) Путин и ранее говорил об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта [в том числе Трампом]», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в конфликте на Украине для России является приоритетом защита русского населения. В связи с этим, задачи Москвы являются стратегическими и не подлежат каким-либо изменениям из-за политической конъюнктуры.

Ранее Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания. Он также поздравил избранного президента США с победой и подчеркнул готовность провести разговор.

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