В Кремле высказались о возможной беседе Путина и Трампа

Песков: Путин акцентировал готовность к контактам с Трампом, но конкретики нет

Президент России Владимир Путин акцентировал готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом, но в настоящее время нет конкретных планов провести беседу. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Эта готовность [к контактам], эта открытость, она сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства», — сообщил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о наличии запросов из США о проведении переговоров Путина и Трампа, Песков ответил, что «какой-то конкретики в настоящий момент нет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий для украинской стороны.