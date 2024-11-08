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13:09, 8 ноября 2024Мир

В Кремле высказались о возможной беседе Путина и Трампа

Песков: Путин акцентировал готовность к контактам с Трампом, но конкретики нет
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент России Владимир Путин акцентировал готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом, но в настоящее время нет конкретных планов провести беседу. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Эта готовность [к контактам], эта открытость, она сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства», — сообщил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о наличии запросов из США о проведении переговоров Путина и Трампа, Песков ответил, что «какой-то конкретики в настоящий момент нет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий для украинской стороны.

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