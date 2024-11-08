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10:01, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии возобновили уголовные дела против бывшего кандидата в президенты Стояногло

Newsmaker: в Молдавии возобновили заседания по уголовным делам против Стояногло
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Александр Стояногло

Александр Стояногло. Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии возобновили заседания по уголовным делам против экс-кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло. Об этом пишет издание Newsmaker.

7 ноября возобновились заседания по двум уголовным делам с участием Стояногло в республиканском суде. В обоих случаях его обвиняют в злоупотреблении властью в период его деятельности на посту генерального прокурора Молдавии.

На данный момент Стояногло находится на свободе и его вина не доказана. Сейчас идет дискуссия о возможном объединении дел в одно для ускорения судебного процесса.

Ранее Партия социалистов Молдавии (от которой баллотировался Стояногло) отказалась признать итоги прошедших в стране президентских выборов. Лидер движения и экс-президент республики Игорь Додон заявил о готовности выйти на мирные акции протеста.

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