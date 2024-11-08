В Одессе боеприпасы детонировали более двух часов после взрыва

РИА Новости: в Одессе детонация боеприпасов длилась более двух часов

В Одессе детонация боеприпасов длилась более двух часов после взрыва на складе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подполье.

«Ночью 8 ноября город Одесса попал под удар... На железной дороге хорошо поразили склады с БК (боекомплекты — прим. «Ленты.ру»), которые детонировали более двух часов», — заявили в подполье.

Кроме того, в Одессе было поражено место дислокации иностранных военных. По словам представителя подполья, на место выехало много «скорых».

Ранее в подполье сообщили о серии взрывов с сильной детонацией у аэропорта Жуляны в украинской столице — Киеве. На место взрывов также выехало множество автомобилей скорой помощи.

