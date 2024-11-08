В офисе Зеленского захотели сближения позиций с Трампом еще до его инаугурации

El Pais: в офисе Зеленского хотят сближения с Трампом еще до его инаугурации

В офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят сближения позиций с президентом США Дональдом Трампом еще до его инаугурации. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Зеленский поспешил еще до объявления официальных результатов первым поздравить Трампа с победой на выборах. Украинский президент назвал победу американского политика «впечатляющей», притом что ранее Трамп неоднократно его критиковал. Также отмечается, что Киев начал «дипломатическое наступление», чтобы убедить Трампа в том, что военная помощь Украине не может быть прекращена, потому что на карту поставлено глобальное лидерство США.

Ранее на Украине ожидания от Трампа описали фразой «заставит тянуться за корвалолом». По словам бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинцев ожидает много «супербесячих решений» от нового главы Белого дома.