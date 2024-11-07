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19:53, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ожидания от Трампа описали фразой «заставит тянуться за корвалолом»

Кулеба: Трамп заставит украинцев «тянуться за корвалолом»
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победивший на выборах Дональд Трамп заставит украинцев «тянуться за корвалолом». Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет издание «Страна».

По его словам, украинцев ожидает много «супербесячих решений» от нового главы Белого дома. «Впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за корвалолом и думать, что все кончилось, что это конец», — подытожил он.

Кулеба не назвал примеры конкретных заявлений, которые может сделать Трамп во время президентского срока.

Ранее источники в украинских политических кругах сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет отвергнуть план Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.

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