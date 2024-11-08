В Подмосковье школьница оказалась под колесами электрички, выжила и попала на видео

В Сергиевом Посаде школьница в наушниках попала под колеса электрички и выжила

В Сергиевом Посаде школьница в наушниках оказалась под колесами электрички и выжила. Инцидент в Подмосковье попал на видео, его публикует в Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

На выложенных кадрах видно, как россиянка переходит железнодорожные пути и не обращает внимание на движущийся поезд. Головной вагон состава сбивает девочку с ног, и та падает между рельсов, что позволяет ей выжить.

«Девочка жива, без переломов и без царапин, потом сама вылезла», — рассказали в городском канале.

Ранее в Кировской области парашютистка упала с высоты 800 метров и выжила. На снятых очевидцем кадрах видно, что у спортсменки не раскрылся парашют. Инструктор кричит через громкоговоритель, чтобы она раскрыла запасной парашют, однако этого не происходит.