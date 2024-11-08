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18:11, 8 ноября 2024Моя страна

В Приморье нашли единственную в России пещеру с редчайшими летучими мышами

В Приморье нашли единственную в России пещеру с алашаньскими нетопырями
Мария Винар

Фото: Mnolf / Wikipedia

В Приморье ученые лаборатории эволюционной зоологии и генетики ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН нашли единственную в России пещеру с редчайшими летучими мышами. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопардов» в своем Telegram-канале.

В ходе экспедиции специалисты осмотрели грот на мысе Островок Фальшивый и заметили десятки алашаньских нетопырей, занесенных в Красную книгу. «В естественной среде на территории России выводковая колония этого вида рукокрылых найдена впервые — ранее подобные находки фиксировали только в человеческих постройках», — уточнили авторы поста.

Алашаньского нетопыря можно встретить только в Приморском крае. До настоящего времени его колонии, которые обычно состоят из самок с детенышами, были зафиксированы только в искусственных убежищах — например, на чердаках жилых домов. Как отметили ученые, обитание данного вида летучих мышей в природном гроте является уникальным явлением. «Выводковые колонии — одно из самых уязвимых мест для рукокрылых, но в заповеднике мышки — в безопасности», — заключили представители нацпарка.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Свердловской области редкие растения.

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