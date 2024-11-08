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11:40, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Раде попросили Трампа остановить диктатуру на Украине

Депутат Рады Шевченко попросил Трампа остановить диктатуру на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победившего на выборах в США Дональда Трампа попросили остановить диктатуру на Украине и прекратить политические преследования. Письмо с такими пожеланиями написал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

Он попросил вернуть в зал парламента страны бежавших депутатов Александра Дубинского, Артема Дмитрука и Нестора Шуфрича. Дмитрук известен защитой канонической УПЦ на Украине.

Также он попросил прекратить преследования общественных деятелей. «Геннадия Балашова (внесен в реестр террористов и экстремистов), Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича (внесен в реестр террористов и экстремистов), и других…», — перечислил Шевченко.

Ранее украинские чиновники сообщили, что «льстивые выражения» президента Украины Владимира Зеленского в отношении Трампа после его победы являются следствием разочарования в политике Джо Байдена. Украинский лидер поздравил кандидата от республиканцев сообщением: «Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа».

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