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11:09, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине понадеялись на действия «президента-джокера» Трампа

The Economist: власти Украины надеялись на победу Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Власти Украины надеялись на победу Дональда Трампа на выборах президента США из-за разочарования в политике действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет The Economist.

По информации издания, чиновники в руководстве Украины устали от постоянного «самосдерживания» администрации Байдена в оказании помощи Киеву. Для них выбор между Байденом и Трампом — это выбор «между продолжением минимального жизнеобеспечения и президентом-джокером». При этом последний для властей в Киеве представляет большой риск, пишет The Economist.

Издание добавляет, что такая логика стала причиной «льстивых выражений» президента Украины Владимира Зеленского в отношении Трампа после победы. Тогда глава страны поздравил кандидата от республиканцев словами: «Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа».

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решения Дональда Трампа заставят украинцев «тянуться за корвалолом». Он также назвал дальнейшие действия будущего главы Белого дома «супербесячими».

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