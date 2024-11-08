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19:16, 8 ноября 2024Экономика

В России нашли новый способ борьбы с «резиновыми» квартирами

В Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России нашли новый способ борьбы с «резиновыми» квартирами — депутаты предложили ввести лимиты по регистрации иностранцем в снимаемом ими жилье. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

В документе сказано, что хозяин квартиры может сдать ее иностранцу на срок, не превышающий период законного нахождения арендатора на территории России. При этом количество мигрантов, которых можно зарегистрировать по месту жительства и по месту пребывания, ограничено — на каждого человека должно приходиться на менее 6 квадратных метров жилой площади.

Право распоряжаться своим жильем по собственному усмотрению зафиксировано в Конституции и в Жилищном кодексе. Однако владельцы недвижимости часто злоупотребляют такими правами, желая заработать, — в результате появляются «резиновые» квартиры, пояснили авторы инициативы. Новые правила позволят урегулировать проблему и ограничат возможность злоупотребления правом собственности, а также облегчат миграционный учет, утверждают парламентарии.

Ранее депутаты захотели ужесточить наказание для граждан с «резиновыми» квартирами вплоть до уголовной ответственности — лишения свободы на срок до пяти лет.

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