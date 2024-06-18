Россиян с «резиновыми» квартирами захотели сажать в тюрьму

В ГД предложили ужесточить наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Россиян захотели сажать в тюрьму за фиктивную регистрацию в квартирах мигрантов. Ужесточить наказание для граждан с «резиновыми» квартирами предложили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Соответствующий законопроект есть в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что уголовная ответственность должна быть предусмотрена как для коррумпированных должностных лиц, так и для обычных граждан, которые за деньги прописали иностранцев на своей жилплощади.

Регистрация мигрантам нужна для получения российского гражданства и легального нахождения внутри страны. При этом привлекать нарушителей к ответственности собираются вне зависимости от того, добился иностранец своей цели или нет. Также не будет учитываться факт пребывания иностранца на территории страны и наличие судимости.

В качестве наказания парламентарии предлагают лишать владельцев жилья свободы на срок до пяти лет. За аналогичное нарушение организованным группировкам и должностным лицам грозит тюремное заключение на срок до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Сейчас за незаконную регистрацию в своей квартире мигрантов положен штраф. В марте такое наказание, например, получил житель Казани. Мужчина прописал на своей жилплощади 42 иностранных граждан. Россиянина обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.