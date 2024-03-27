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21:01, 27 марта 2024Среда обитания

Россиянин прописал в своей квартире десятки мигрантов и поплатился за это

Житель Казани прописал в своей квартире 42 мигранта и получил штраф

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель Казани прописал в своей квартире десятки мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Резиновую» квартиру нашли в Советском районе города. Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что с июля по август прошлого года ее собственник зарегистрировал в ней 42 иностранных гражданина, не планируя при этом предоставлять им жилье для постоянного проживания.

Суд признал 33-летнего россиянина виновным в совершении преступления по статье 322.3 Уголовного кодекса («Фиктивная регистрация иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»). Ранее несудимый мужчина полностью признал вину. В качестве наказания суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в марте стало известно, что житель Екатеринбурга зарегистрировал в квартире более тысячи мигрантов.

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      Полина Кислицына
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