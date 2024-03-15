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12:02, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянин зарегистрировал в квартире более тысячи мигрантов и пошел под суд

В Екатеринбурге осудят мужчину за регистрацию в квартире 1369 иностранцев

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который зарегистрировал в своей квартире 1369 иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с января 2022-го по январь 2024 года обвиняемый фиктивно поставил на учет 1369 мигрантов, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан. При этом екатеринбуржец знал, что никто из иностранцев проживать по данному адресу не будет.

Ранее жительница Самары фиктивно прописала в своей квартире более 70 иностранцев и попала под суд.

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