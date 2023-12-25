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20:46, 25 декабря 2023Среда обитания

Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

В Самаре женщина прописала у себя 70 мигрантов и попала под суд

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жительница Самары фиктивно прописала в своей квартире более 70 иностранцев и попала под суд. Нарушительнице грозит наказание вплоть до тюремного заключения, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

50-летняя россиянка сумела «поселить» в трехкомнатной квартире многоэтажки на улице Зои Космодемьянской десятки мигрантов и заработать на этом 30 тысяч рублей. Выяснилось, что на деле приезжие не собирались проживать на территории женщины.

Сотрудники полиции узнали о нарушении и пришли с проверкой в квартиру. На россиянку завели уголовное дело по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ») УК РФ. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Ранее жительница Калужской области прописала у себя 532 иностранца. За каждую постановку на миграционный учет она получила тысячу рублей. Фактически мигранты не проживали в ее квартире.

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      Нина Ташевская
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