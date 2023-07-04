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13:51, 4 июля 2023Среда обитания

Россиянка прописала в своей квартире более 500 мигрантов

Жительница Калужской области прописала в своей квартире 532 мигранта

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Калужской области зарегистрировала в своей квартире более 500 мигрантов. Местное Управление Министерства внутренних дел России направило уголовное дело в суд, сообщает KP.RU.

В период с апреля по октябрь 2022 года россиянка прописала 532 иностранца из двух среднеазиатских республик в многоэтажном доме города Обнинск. За каждую постановку на миграционный учет она получила тысячу рублей. Фактически мигранты не проживали в ее квартире.

В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге нашли квартиру с фиктивной регистрацией 810 иностранцев. Они были поставлены на учет неустановленным лицом от имени индивидуального предпринимателя. Уточнялось, что сам предприниматель в квартире не проживал и не принимал участия в организации проживания.

Ранее россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире. Временно регистрируя в своем жилье посторонних, собственник дает им возможность прописать там несовершеннолетних детей. В таком случае у хозяина квартиры могут возникнуть сложности с тем, чтобы выписать жильцов.

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    Александра Качан
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