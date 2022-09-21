В Петербурге нашли «резиновую» квартиру с более 800 мигрантами

В Санкт-Петербурге нашли «резиновую» квартиру с фиктивной регистрацией 810 иностранцев

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга во время проверки нашла «резиновую» квартиру с фиктивной регистрацией на жилплощади более 800 мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Объект находится в доме номер 44 на улице 4-й Советской, в нем прописано 810 иностранных граждан. Однако самих мигрантов внутри квартиры обнаружено не было. «В ходе надзорных мероприятий выявлен факт постановки на миграционный учет неустановленным лицом от имени индивидуального предпринимателя за период с 7 по 20 июня 2022 года 810 иностранных граждан в одном из помещений дома 44 на улице 4-й Советской», — сообщили в прокуратуре.

Сам предприниматель, как уточнили в ведомстве, в квартире не живет и фактически никакого участия в организации проживания не принимает. Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»). Районная прокуратура проследит за ходом расследования.

Ранее жительница Москвы незаконно прописала у себя в квартире 151 иностранца. За несколько месяцев 44-летняя россиянка оформила постоянную регистрацию для мигрантов без предоставления им места проживания.