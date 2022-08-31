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Россиянка прописала у себя в квартире 151 мигранта

Жительница Москвы прописала в своей квартире 151 иностранца

Фото: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Жительница Москвы незаконно прописала в своей квартире 151 иностранца. Внимание на ситуацию обратил портал «МВД Медиа».

О происшествии в столичном районе Перово стало известно в среду, 31 августа. За несколько месяцев 44-летняя россиянка оформила постоянную регистрацию для 151 мигранта без предоставления им места проживания. Женщина знала, что иностранные граждане не будут постоянно находиться в ее квартире в доме на улице Металлургов, и брала деньги за свои услуги.

Обнаружить факт фиктивной постановки мигрантов на учет удалось полицейским. Отдел дознания МВД России по району Перово возбудил уголовное дело в отношении москвички по статье 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства» Уголовного кодекса. В данный момент ее оставили под подпиской о невыезде. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В августе похожий случай произошел в Калининграде — там женщина за месяц прописала в своем доме на набережной Генерала Карбышева 650 мигрантов. В отношении 44-летней россиянки также возбудили уголовное дело.

Полина Кислицына
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