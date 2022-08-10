Россиянка за месяц прописала в доме 650 мигрантов

В Калининграде 44-летняя женщина прописала в своем доме 650 мигрантов

В Калининграде 44-летняя женщина за месяц прописала в своем доме 650 мигрантов. Об этом сообщили в областном УМВД.

Собственницу жилья подозревают в организации незаконной миграции. С мая по июнь 2022 года женщина прописала в принадлежащем ей трехэтажном доме, расположенном на набережной Генерала Карбышева, 650 иностранцев. В результате проверки правоохранительных органов выяснилось, что все прописанные по этому адресу граждане фактически там не проживали.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

Аналогичная ситуация произошла в 2021 году в Москве. Тогда хозяйка одной из квартир в поселке Рогово в Троицком и Новомосковском округах прописала сотни граждан из южных регионов России. 37-летняя женщина прописывала приезжих на протяжении трех лет, за свои услуги она брала сумму размером от 25 тысяч до 30 тысяч рублей. Всего за прописку сотен россиян москвичка заработала не менее 14 миллионов рублей.