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08:54, 18 октября 2022Среда обитания

Россиянам рассказали о риске при регистрации чужих людей в квартире

Чужие люди при временной регистрации могут прописать в квартире несовершеннолетних детей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Временно регистрируя в своей квартире чужих людей, собственник рискует тем, что там могут прописать несовершеннолетних детей. Об этом россиян предупредила юрист Виктория Шакина, сообщают РИА Новости.

Временная регистрация ограничивается сроком от 90 дней до пяти лет. При этом посторонний человек не получает в таком случае основные права на помещение, однако может совершить с жильем некоторые действия, в том числе прописать своих несовершеннолетних детей. В итоге собственнику будет труднее их выписать.

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Эксперт уточнила, что ребенка можно зарегистрировать на постоянной основе, даже если его родитель прописан в квартире временно. «Такое случается, когда рождение ребенка пришлось на временную регистрацию матери в этой квартире. Тогда есть вероятность, что снятие ребенка будет возможно только через суд», — объяснила Шакина.

Ранее юристы предупредили, что россияне, которые продают свою недвижимость, находясь за границей, рискуют столкнуться с недобросовестными доверенными лицами и необходимостью оформлять большее количество документов. Специалисты рекомендовали тщательно выбирать человека, на которого делать доверенность.

Нина Ташевская
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