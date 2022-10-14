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09:36, 14 октября 2022Среда обитания

Россиянам рассказали о рисках при продаже жилья из-за границы

При продаже жилья из-за границы есть риск столкнуться с недобросовестными специалистами

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россияне, которые продают свою недвижимость, находясь за границей, рискуют столкнуться с недобросовестными доверенными лицами и необходимостью оформлять большее количество документов. Об этом продавцам объектов рассказали юристы и эксперты сферы недвижимости, сообщает РИА Новости.

Специалисты рекомендовали тщательно выбирать человека, на которого делать доверенность, так как он может действовать против интересов продавца. В документе также необходимо указать полный список действий в рамках купли-продажи жилья — чтобы исключить риски, стоит указать, что оплата производится на расчетный счет продавца, а не доверенного лица.

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При оформлении доверенности в другой стране продавцам потребуются дополнительные документы, включая переводы на русский язык. Во время поиска покупателя будет необходимо проводить показы квартиры — потенциальных покупателей может привести риелтор. Однако пускать чужого человека считается рискованным, так как за ним будет трудно проследить, находясь другой стране.

Ранее руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова порекомендовала россиянам подтверждать документально каждый шаг сделки, связанный с покупкой жилья по генеральной доверенности. Основным риском приобретения недвижимости в таком случае служит то, что этот документ может быть отозван.

Нина Ташевская
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