Россиянам раскрыли риски при покупке жилья по доверенности

Эксперт Granet Сивова: каждый шаг сделки по доверенности должен быть задокументирован

Россиянам порекомендовали подтверждать документально каждый шаг сделки, связанный с покупкой жилья по генеральной доверенности. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По словам эксперта, основным риском приобретения недвижимости по доверенности служит то, что этот документ может быть отозван. В таком случае тому, кто намерен приобрести жилье, понадобится доказывать, что он является добросовестным покупателем, в суде. «В связи с этим каждый шаг сделки должен быть подтвержден. Например, в нашей практике мы просим продавца написать письмо с описанием сделки и отправить его по почте, чтобы в дальнейшем была возможность доказать то, что человек на момент сделки жив и осознает свои действия», — поделилась Сивова.

Специалист также раскрыла несколько признаков безопасной сделки с жильем по доверенности. В первую очередь, доверенность должна быть правильно оформлена, а нотариус — иметь подтверждение тому, что действие документа не отменено. Кроме того, большую надежность сделки подтверждает выдача доверенности российским нотариусом. Наконец, другим признаком безопасности служит то, что с владельцем недвижимости можно поговорить по видеосвязи и убедиться, что он адекватный. Сивова подытожила, что гарантию успешности сделки при приобретении недвижимости по доверенности определяют глубокая юридическая экспертиза, подготовка к процессу, а также личный разговор с собственником.

В сентябре россиян предупредили о рисках при покупке микростудий. По словам владельца агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксении Аверс, во время выбора такой недвижимости нужно обратить внимание на законность перепланировки.