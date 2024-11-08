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14:12, 8 ноября 2024Ценности

В России представили iPhone с Дональдом Трампом и Илоном Маском

Компания Caviar выпустила iPhone 16 Pro с Дональдом Трампом за 569 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Jen Golbeck / Globallookpress.com

Российская компания Caviar выпустила iPhone 16 Pro, посвященный избранному президенту Дональду Трампу и бизнесмену Илону Маску. Соответствующий товар появился на сайте производителя.

Новые модели пополнили коллекцию устройств Visionaries. Первому кастомизированному iPhone дали название Trump Great Again, которое является отсылкой к культовому слогану Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). На его корпусе разместили сокращенную версию фразу «Great Again» и украсили декоративным элементом в виде красной галочки на избирательном бюллетене — в цвете любимого галстука политика. Стоимость данного смартфона составляет 569 тысяч рублей.

Вторая кастомизированная модель Musk Be On Mars посвящена стороннику нового лидера страны Илону Маску и представлена за 634 тысячи рублей. Корпус смартфона украшен изображением косметического корабля. Кроме того, на нем присутствует фрагмент космического корабля Starship SpaceX, а также подписью самого предпринимателя.

Ранее компания Caviar выпустила iPhone 15 Pro в дизайне, посвященном Дню Победы.

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