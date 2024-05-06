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18:40, 6 мая 2024Ценности

В России выпустили iPhone к 9 Мая за 589 тысяч рублей

Компания Caviar выпустила iPhone с дизайном к 9 Мая за 589 тысяч рублей

Фото: chainarong06 / Shutterstock / Fotodom

Российская компания Caviar выпустила iPhone 15 Pro в дизайне, посвященном Дню Победы. Соответствующий товар появился на сайте производителя.

В подарочный комплект входят упомянутый смартфон в приуроченном к 9 Мая стиле и футляр со встроенным мини-телевизором, который проигрывает песню «День Победы». Самый дешевый вариант кастомизированного iPhone стоит 519 тысяч рублей, а дорогой — 589.

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Известно, что так называемый «победный» телефон украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, а также барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана. Кроме того, дизайн дополнен панно из телячьей кожи в красном цвете, символизирующем силу и энергию в русской культуре, говорится в релизе создателей.

В ряде российских организаций и ведомств ранее ввели запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступили «Ростех» и Федеральная таможенная служба.

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      Карина Черных
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