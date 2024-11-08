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23:17, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

В России рассказали о деятельности обвиненного в наемничестве новозеландского военного

RT: обвиненный в наемничестве новозеландский военный был в составе ДРГ ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Заочно обвиненный в наемничестве новозеландский военный Джордан О'Брайен был в составе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. О деятельности иностранца рассказали в Russia Today (RT).

Отмечается, что наемник является бывшим снайпером, позднее на родине он стал военным инструктором и отправился на Украину. В рядах украинской армии он воюет с апреля 2022 года.

О'Брайен называет себя ветераном 131-го разведывательного батальона и 409-го пехотного батальона аэроразведки. Издание со ссылкой на соцсети военного пишет, что он воевал на лиманском и херсонском направлении, а сейчас утверждает, что по-прежнему находится на территории Курской области. Он разместил ряд фото из одной из школ и сельского Дома культуры на территории региона, а также собирает средства на нужды своего подразделения, говорится в публикации.

Накануне стало известно, что Курский областной суд заочно рассмотрит уголовное дело 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена, обвиненного по статье о наемничестве. По версии следствия, в апреле 2022 года иностранец прибыл на Украину, где вошел в состав наемнической группировки «Темные ангелы» и стал участвовать в боевых действиях против Российской армии и мирных жителей. За это он получал ежемесячное вознаграждение эквивалентом в 450 тысяч рублей.

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