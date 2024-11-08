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11:57, 8 ноября 2024Мир

В России высказались об отношении Путина и Трампа друг к другу

Депутат Чепа предположил, что Путин и Трамп относятся друг к другу с уважением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп с уважением относятся друг к другу, между ними успели сложиться определенные отношения, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Как правильно сказал наш президент, человек, дважды взошедший на высший пост в США, не может быть глупым и заслуживает определенного уважения. Он пользуется доверием своего народа. Думаю, главы государств сами решат, когда и как им созваниваться: официально или неофициально», — высказался Чепа.

Он заметил, что главы государств не обязательно будут разглашать информацию о своем разговоре.

«Учитывая опыт Путина как разведчика, полагаю, он сам разберется и найдет правильный момент. У президентов уже есть определенные отношения, и тот, и другой вполне уважают друг друга. Недаром Трамп говорил, что, будь он у власти, конфликта бы не произошло», — заключил политик.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

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