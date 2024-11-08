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23:51, 8 ноября 2024Россия

В России заявили о паузе в решениях Европы по Украине до определения политики Трампа

Пушков: в Европе пауза по Украине, пока Трамп не определится со своей политикой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил о том, что в Европе многие решения по Украине поставлены на паузу, пока избранный президент США Дональд Трамп не определится со своей политикой в отношении Киева.

Сенатор отметил, что украинские власти привыкли выдвигать требования к Западу в уверенности, что помощь никогда не прекратится, однако ситуация начинает меняться не только в Вашингтоне, но и в европейских столицах.

«Что бы ни говорили в Брюсселе о вечной поддержке Украины, в европейских столицах сейчас многое будет поставлено на паузу, пока Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины. Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта», — подчеркнул Пушков.

По его словам, сомнения Европы продемонстрировал саммит в Будапеште. Сенатор выразил мнение, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни премьер-министр Великобритании Кир Стармер не пойдут сейчас на крупные самостоятельные шаги, не согласованные с будущим руководством Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Аналогично поступил и глава Евросовета Шарль Мишель.

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