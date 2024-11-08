В Самаре в детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать, ее уволили

В российском детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась после того, как видео произошедшего попало в сеть. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно, как женщина силой удерживает ребенка на кровати, не давая тому встать, пока тот сопротивляется. При этом воспитатель кричала на мальчика со словами «ты всех достал», убеждая, что не делает ему больно.

Записью заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Как пишет издание 63.RU, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

В департаменте образования города изданию ответили, что воспитательницу уже уволили из дошкольного учреждения, а к заведующему применят меры дисциплинарного воздействия.

В Свердловской области воспитательница в детском саду избила тапком ребенка, который несколько лет лечится от заикания. Женщину также уволили.