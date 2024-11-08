Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:11, 8 ноября 2024Россия

В российском детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась

В Самаре в детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать, ее уволили
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В российском детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась после того, как видео произошедшего попало в сеть. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно, как женщина силой удерживает ребенка на кровати, не давая тому встать, пока тот сопротивляется. При этом воспитатель кричала на мальчика со словами «ты всех достал», убеждая, что не делает ему больно.

Записью заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Как пишет издание 63.RU, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

В департаменте образования города изданию ответили, что воспитательницу уже уволили из дошкольного учреждения, а к заведующему применят меры дисциплинарного воздействия.

В Свердловской области воспитательница в детском саду избила тапком ребенка, который несколько лет лечится от заикания. Женщину также уволили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине говорят о подготовке к отходу ВСУ из Курской области. В России объяснили, почему выйти оттуда уже невозможно

      В российском детсаду воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась

      Проект «Говорит НеМосква» признали иноагентом

      Еврокомиссия призвала своих сотрудников остерегаться шпионов

      Адвокатов перестали пускать к пожизненно осужденному бывшему российскому сенатору

      В российском городе из-за школьного окна возбудили уголовное дело

      «Изделие 30» для Су-57 показали на фото

      Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

      ВСУ обстреляли Энергодар

      Хозяева белки Арахиса оказались порномоделями с аккаунтом на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше